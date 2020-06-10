Курсы валют ЦБ РФ на 10 июня: 68,6183 руб/доллар США и 77,9229 руб/евро
10 июня 2020
ЦБ РФ с 11 июня установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 68,6183 руб.
- 1 евро - 77,9229 руб.
- 10 китайских юаней - 97,1023 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,0562 р. (0,08%).
Курс евро по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,5748 р. (0,74%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,2221 р. (0,23%).
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