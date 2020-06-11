ПСБ: Рубль окажется под давлением внешних факторов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте станет провал на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 3,5%, отступив в район 40,3 доллара за баррель. Также давление на рубль окажет ситуация в валютах развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня утром демонстрируют негативную динамику. В сложившихся обстоятельствах ожидаем существенного ослабления рубля на открытии торгов, что позволит паре доллар/рубль сделать шаг в район 69 рублей. При этом, сохранение негативных тенденций на внешних площадках и попытки ухода ближайшего фьючерса на Brent ниже 40 долларов, приведут к тому, что в ходе сессии американская валюта сделает еще один шаг к верхней границе диапазона 67,5-70 рублей. Также снижению рубля будет способствовать предстоящие длинные выходные, в преддверии которых инвесторы могут сократить позиции в рубле для снижения рисков по портфелям. Отметим, что выход вверх из данного коридора может оказаться техническим стимулом к росту покупок в долларе – инвесторы будут закрывать по «стопам» короткие позиции в американской валюте, что стимулирует ее дальнейший рост.



Напомним, что днем ранее основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию среды доллар снизился на 0,1%, закончив торги в районе 68,5 рубля, евро, напротив, прибавил 0,3% вплотную подойдя к 78 рублям.