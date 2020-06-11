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ПСБ: Рубль окажется под давлением внешних факторов

11 июня 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте станет провал на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 3,5%, отступив в район 40,3 доллара за баррель. Также давление на рубль окажет ситуация в валютах развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня утром демонстрируют негативную динамику. В сложившихся обстоятельствах ожидаем существенного ослабления рубля на открытии торгов, что позволит паре доллар/рубль сделать шаг в район 69 рублей. При этом, сохранение негативных тенденций на внешних площадках и попытки ухода ближайшего фьючерса на Brent ниже 40 долларов, приведут к тому, что в ходе сессии американская валюта сделает еще один шаг к верхней границе диапазона 67,5-70 рублей. Также снижению рубля будет способствовать предстоящие длинные выходные, в преддверии которых инвесторы могут сократить позиции в рубле для снижения рисков по портфелям. Отметим, что выход вверх из данного коридора может оказаться техническим стимулом к росту покупок в долларе – инвесторы будут закрывать по «стопам» короткие позиции в американской валюте, что стимулирует ее дальнейший рост.

Напомним, что днем ранее основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию среды доллар снизился на 0,1%, закончив торги в районе 68,5 рубля, евро, напротив, прибавил 0,3% вплотную подойдя к 78 рублям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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