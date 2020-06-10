«Фридом Финанс»: Размещение ОФЗ подстегивает спрос на отечественную валюту

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Финансовые рынки во власти коррекции. Игроки с напряжением ожидают заявлений от ФРС о дальнейших шагах по выводу экономики США из рецессии. Азия закрылась частично на красной территории, европейские индексы снижаются вторую сессию подряд, теряя около 0,5%. Нефть держится чуть выше $40 за баррель.

На стоимость сырья негативно повлияли вчерашние данные от API (Американского института нефти). Недельные запасы в хранилищах выросли на 8,4 млн баррелей, что может сигнализировать о нестабильном спросе. За последние 4 недели запасы дважды снижались и затем дважды вырастали обратно. Не исключаем, что данные Минэнерго США, который фиксирует почти непрерывное снижение нефти в хранилищах, сегодня окажутся хуже ожиданий. В этом случае нефть откатится к $37-39 за баррель марки Brent. Но более вероятным пока выглядит снижение показателя в пределах 2 млн баррелей, как и неделей ранее. Если этот прогноз подтвердится, Brent пойдет на $41-42.

На таком фоне РТС теряет порядка 1%. Торги сегодня идут в диапазоне 1260-1280 пунктов. Ближе к вечеру мы закладываем резкий рост волатильности, который будет вызван комментариями аналитиков перед закрытием заседания ФРС, а также возможными колебаниями цены нефти.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,5%. Рынок держится в середине дневного диапазона 2770-2800. Ближе к вечеру возможен скачок как вверх в коридор 2800-2850, так и вниз вплоть до 2750 пунктов. Рынок может не определиться с направлением вплоть до последних минут торгов.

В лидерах роста сегодня снова МРСК Волги (+5%). Бумага взяла уверенный темп и движется в сторону восстановления вслед за широким рынком. Краткосрочно бумага сохраняет потенциал подъема до 0,08 рубля на штуку, или еще на 12%. Кроме МСРК Волги сегодня неплохо себя чувствуют: X5 (+3,8%), ЛСР (+2,4%), ФСК ЕЭС (+1,9%), Россети (+1,2%), ОГК-2 (+1,1%).

Существенно просели префы Ленэнерго (-6,6%) на дивидендной отсечке, также снижаются акции Аэрофлота (-3,1%) и Русснефти (-2,3%). Играют преимущественно технические факторы. После разворота широкого рынка коррекция в данных бумагах прекратится.

Валютный рынок проседает вслед за нефтью и фондовыми площадками, но влияние на рубль сглажено очередным размещением ОФЗ, оно подстегивает спрос на отечественную валюту. Доллар торгуется близко к вчерашнему диапазону 68,4-68,9. Мы ожидаем ближе к вечеру расширение данного коридора на 20-30 копеек. Евро держится увереннее, он в плюсе к рублю на 0,5%. Торги идут между отметками 77,8-78,3. Здесь мы также закладываем усиление колебаний пары.