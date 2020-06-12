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Курсы валют ЦБ РФ на 12 июня: 69,1219 руб/доллар США и 78,5225 руб/евро

12 июня 2020
ЦБ РФ с 12 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 69,1219 руб.
  • 1 евро - 78,5225 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,7624 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5036 р. (0,73%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5996 р. (0,77%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6601 р. (0,68%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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