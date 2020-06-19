Комментарии

ПСБ: Утром рубль попытается подрасти

19 июня 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 41,9 доллара за баррель, прибавляя порядка 1%. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия четверга не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле. На таком фоне в начале сессии ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 69,6 рубля. При этом в дальнейшем снижение в американской валюте может продолжится за счет поддержки рубля со стороны внутренних факторов. Так, его росту способствуют высокие объемы продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 июня, а также предстоящее решение ЦБ РФ по ставке.  В результате доллар может уйти в диапазон 69-69,5 рубля. Однако ближе к вечеру, на ухудшении внешнего фона, возможна активизация продаж в рубле, что позволит американской валюте отыграть большую часть потерь и попытаться выйти на положительную территорию.

Напомним, что в четверг рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,2%, закончив торги чуть ниже 69,9 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, отступив в район 78,3 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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