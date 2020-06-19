Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 3 878,1399 руб/1 г золота и 39,4300/1 г серебра ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 878,1399 руб.

1 грамм серебра - 39,4300 руб.

1 грамм платины - 1 828,6700 руб.

1 грамм палладия - 4 326,5698 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,8600 р. (1,09%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (1,02%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,8100 р. (0,32%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3698 р. (0,40%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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