Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 3 878,1399 руб/1 г золота и 39,4300/1 г серебра
19 июня 2020
ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 878,1399 руб.
- 1 грамм серебра - 39,4300 руб.
- 1 грамм платины - 1 828,6700 руб.
- 1 грамм палладия - 4 326,5698 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
41,8600 р. (1,09%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4000 р. (1,02%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,8100 р. (0,32%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,3698 р. (0,40%).
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