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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 3 878,1399 руб/1 г золота и 39,4300/1 г серебра

19 июня 2020
ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 878,1399 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,4300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 828,6700 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 326,5698 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,8600 р. (1,09%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (1,02%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,8100 р. (0,32%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3698 р. (0,40%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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