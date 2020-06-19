«Фридом Финанс»: Рубль завершает неделю на мажорной ноте

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внимание игроков рынка сегодня приковано к решению ЦБ РФ по снижению ключевой ставки и комментариям главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Движение вниз сразу на 1% превысило ожидания игроков рынка, вызвав краткосрочный рост фондовых индексов и дополнительное укрепление рубля в моменте. Позиция ЦБ в основных аспектах осталась неизменной: риски дефляции растут, ВВП за квартал снизится на 8% или больше, экономика нуждается в стимулировании, текущая долговая нагрузка на бизнес и население некритична.

Этот посыл совпал с мнением инвесторов. Индексы Мосбиржи и РТС выросли от 1,5% до 2%, что, впрочем, также объясняется позитивной внешней конъюнктурой. Еще до начала заседания ЦБ основные внешние площадки находились в зеленой зоне, прибавляя до 1,5%. Еще более сильным драйвером в пользу роста стал подъем нефтяных котировок: Brent впервые за две недели превысил отметку $42,5. Движение вызвано спросом на сырье со стороны европейских крупных компаний на фоне мер стимулирования экономики ЕС. Мы не исключаем подъем нефти до конца сессии до $43,5.

Индекс Мосбиржи после заседания ЦБ ускорил рост на 0,2%, приблизившись к уровню 2770. До конца сессии он может прибавить еще до 20 пунктов. РТС вплотную подошел к 1260 пунктов и способен подняться еще на 10-15 пунктов до конца текущего торгового дня. Следующая неделя при реализации базового сценария для РТС начнется в диапазоне 1270-1320 пунктов, а для индекса Мосбиржи — в коридоре 2770-2820 пунктов.

В лидерах роста сегодня Детский мир (+3,4%), ЛСР (+3,1%), Алроса (+2,8%), Татнефть (+2,8%), Магнит (+2,6%), Сургутнефтегаз (+2,6%), Сбербанк (+2,4%). Инвесторы преимущественно покупают бумаги, которые в последние недели росли с лагом по отношению к широкому рынку. Особое внимание на себя обращает Сбербанк. Его котировки на 6% ниже уровней прошлой недели. Мы ожидаем их восстановления до конца месяца на эту же величину.

Немногочисленный список аутсайдеров возглавили Юнипро (-2,2%) и ФСК ЕЭС (-1,3%). Первая снижается на фоне отсечки перед выплатой дивидендов, которая состоится в понедельник. Появившийся гэп, по нашей оценке, может быть закрыт уже в начале следующей недели. Акции Юнипро могут отскочить вверх до 2,8 руб., что на 2% выше текущего уровня. Акции ФСК находятся в долгосрочном боковом тренде, и в ближайшие сессии мы не ожидаем от них ни скачка вверх, ни отката вниз.

Рубль завершает неделю на мажорной ноте. Доллар прошел отметку 69,2 сверху вниз и сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Евро пробился к отметке 77,6, но позднее отскочил к уровню 78. Это связано с возобновлением укрепления пары EUR /USD на внешних валютных рынках. Мы ожидаем, что сегодня торги закроются чуть выше текущих значений. С понедельника рубль будет искать новое направление. В нашем базовом сценарии курс отечественной валюты будет повышаться вслед за нефтью.