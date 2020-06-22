Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июня: 3 866,4299 руб/1 г золота и 39,2000/1 г серебра
22 июня 2020
ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 866,4299 руб.
- 1 грамм серебра - 39,2000 руб.
- 1 грамм платины - 1 800,6300 руб.
- 1 грамм палладия - 4 247,6899 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,7099 р. (0,30%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2300 р. (0,58%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,0400 р. (1,53%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
78,8798 р. (1,82%).
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