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Курсы валют ЦБ РФ на 30 июня: 70,4413 руб/доллар США и 78,9929 руб/евро

30 июня 2020
ЦБ РФ с 1 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 70,4413 руб.
  • 1 евро - 78,9929 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,5806 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (0,70%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3117 р. (0,40%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7528 р. (0,76%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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