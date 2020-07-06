ИАЦ «Альпари»: Рубль в ожидании возвращения американских участников

В пятницу, 3 июля, рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль поднялась до 1,16%, до 71,37 руб., евро/рубль - на 1,21%, до 80,29 руб., фунт/рубль - на 1,30%, до 89,08 руб.

Российская валюта подешевела к иностранным валютам на фоне тонкого рынка из-за выходного дня в США перед Днем независимости. Негативное влияние на инвесторов оказывала неопределенность из-за распространения инфекции COVID-19 в США, а также возобновление санкционной риторики против России.

В четверг в США число заразившихся вирусом превысило 55 тыс. человек, что является ежедневным рекордом. В нескольких штатах США из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 приостановлено снятие социальных ограничений. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11,5 млн, число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний составляет около 536 тыс. человек.

Главный эксперт по инфекционным заболеваниям Белого дома доктор Энтони Фаучи предупредил в четверг, что вирус, возможно, мутировал, и стал более заразным. Он также предсказал, что значение подскочит до 100 тыс. человек в ближайшее время.

В Америке рассматривают возможность введения против России новые санкции. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси требует немедленно ввести против РФ санкции. Обосновывает она это тем, что якобы РФ «выплачивала афганским талибам премии за убийство американских военных».

Ухудшение перспектив экономики США, а также свидетельства второй волны заболеваний в других регионах снизило привлекательность рубля. Тем не менее, рост нефтяных котировок должен сдержать рубль от падения. В понедельник, 6 июля, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,79%, до $43,04. Покупатели по-прежнему настроены на повышение котировок до 45 долларов за баррель.

Сегодня на форекс после праздника вернутся американские участники. К открытию американской сессии рубль может укрепиться на фоне повышения нефтяных цен. Ценовая модель, формирующаяся от минимума 68,04, не устойчивая. В связи с этим курс доллара на негативных новостях может подняться до 72,85 руб., так и упасть до 70,50 руб. на положительных. Ситуация зависит от распространения COVID–19.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»