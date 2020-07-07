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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 июля: 4 069,8701 руб/1 г золота и 41,8700/1 г серебра

7 июля 2020
ЦБ РФ с 7 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 069,8701 руб.
  • 1 грамм серебра - 41,8700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 878,5100 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 403,8301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,4100 р. (1,18%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0300 р. (2,52%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,0100 р. (2,07%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,5800 р. (1,72%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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