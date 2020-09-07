Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 сентября: 4 683,5000 руб/1 г золота и 64,8200/1 г серебра

7 сентября 2020
ЦБ РФ с 5 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 683,5000 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,8200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 187,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 518,3901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,2998 р. (0,20%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (0,69%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,7300 р. (1,25%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,6598 р. (0,86%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Справимся Сами": 7-11 сентября в Иркутске пройдет форум для молодежи
Оксана Шинкевич, молодой предприниматель: «Я беру кожу и делаю из неё шедевры»
Кристина Скобина, основатель ювелирного бренда «Sophia»: «Это свойство эпохи – каждый может почувствовать себя творцом»
Евгений Ефремов, сооснователь Арт-завода Доренберг: «Начинать надо с себя»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги