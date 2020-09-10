ИАЦ «Альпари»: Рубль отыграл часть потерь

В среду, 9 сентября, торги порубленным парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,25%, до 75,32 руб., евро/рубль - на 0,95%, до 88,96 руб., фунт/рубль - на 0,84%, до 98,30 руб.

Торги по рублю открылись ростом, который потом усилился на фоне повышения нефтяных котировок, фондовых индексов, успешных аукционов Минфина РФ, а также общего ослабления доллара США на валютном рынке.

В ходе проведенных аукционов Минфина РФ было продано ОФЗ на общую сумму 111 млрд 737 млн рублей при спросе 207 млрд 148 млн рублей. Выручка от аукционов составила 108 млрд 461 млн рублей.

Доллар США подешевел против основных валют из-за резкого роста курса евро после сообщений о том, что чиновники Европейского центрального банка стали более уверенными в своих прогнозах восстановления региона. Реакция была на сообщение агентства Bloomberg, в котором сообщалось, что предстоящие прогнозы ЕЦБ по объему производства и инфляции покажут незначительные изменения по сравнению с июньскими оценками, при этом ВВП в этом году будет пересмотрен в сторону увеличения. Отчет был опубликован накануне заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг.

Распродажа технологических акций приостановилась. По итогам дня индекс S&P500 вырос на 2,01%, до 3398,96, Nasdaq 100 - на 2,96%, до 11141,57. Инвесторы так увлеченно покупали подешевевшие акции, что проигнорировали новость о том, что испытания вакцины от коронавируса, которую совместно разрабатывают компания AstraZeneca и Оксфордский университет, приостановили. Позже появилась информация, что они могут возобновиться на следующей неделе.

Сегодня утром на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе ($40,60, +0,10%). Основные валюты демонстрируют смешанную динамику по отношению к американскому доллару. Фьючерсы на фондовые индексы торгуются в небольшом минусе после вчерашнего ралли. На рынке на данный момент ситуацию контролируют продавцы. Покупатели вернут себе контроль после повышения цены выше 42,55. У Brent c Nasdaq 100 корреляция 0,93. При продолжении роста американских фондовых индексов цена на Brent тоже повысится.

Сегодня состоится очередное заседание ЕЦБ и пресс-конференция К. Лагард. Учитывая, вчерашнее сообщение от агентства Bloomberg, на рынке стоит ожидать всплеск волатильности в 15:30 мск. Лагард ранее заявляла, что высокий курс является головной болью для ЕЦБ.

Для российского рубля сохраняется позитивный фон. А. Навальный временно отошел на второй план. Если возобновится рост нефтяных котировок и фондовых индексов, то к закрытию дня курс доллара снизится до 74,30 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»