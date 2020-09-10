Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 сентября: 4 716,3799 руб/1 г золота и 64,9000/1 г серебра ЦБ РФ с 10 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 716,3799 руб.

1 грамм серебра - 64,9000 руб.

1 грамм платины - 2 228,0801 руб.

1 грамм палладия - 5 517,6099 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,6700 р. (0,55%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,38%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,0199 р. (0,36%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 129,0199 р. (2,28%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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