Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 сентября: 4 716,3799 руб/1 г золота и 64,9000/1 г серебра
10 сентября 2020
ЦБ РФ с 10 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 716,3799 руб.
- 1 грамм серебра - 64,9000 руб.
- 1 грамм платины - 2 228,0801 руб.
- 1 грамм палладия - 5 517,6099 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,6700 р. (0,55%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2500 р. (0,38%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,0199 р. (0,36%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
129,0199 р. (2,28%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.