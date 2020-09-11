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Курсы валют ЦБ РФ на 11 сентября: 74,8896 руб/доллар США и 88,6768 руб/евро

11 сентября 2020
ЦБ РФ с 12 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,8896 руб.
  • 1 евро - 88,6768 руб.
  • 10 китайских юаней - 109,5440 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6378 р. (0,84%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6268 р. (0,70%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8830 р. (0,80%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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