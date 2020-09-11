Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 сентября: 4 722,4800 руб/1 г золота и 65,8200/1 г серебра
11 сентября 2020
ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 722,4800 руб.
- 1 грамм серебра - 65,8200 руб.
- 1 грамм платины - 2 241,2800 руб.
- 1 грамм палладия - 5 563,1401 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,1001 р. (0,13%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,9200 р. (1,42%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,1999 р. (0,59%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
45,5301 р. (0,83%).
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