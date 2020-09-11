Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 сентября: 4 722,4800 руб/1 г золота и 65,8200/1 г серебра

11 сентября 2020
ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 722,4800 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,8200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 241,2800 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 563,1401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1001 р. (0,13%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9200 р. (1,42%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,1999 р. (0,59%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,5301 р. (0,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области продлили ограниченияя из-за COVID-19 по 28 сентября включительно
Таиланд планирует начать массово принимать туристов только в апреле—июне 2021 года после всеобщей вакцинации от коронавируса
76 новых случаев коронавируса обнаружено в Приангарье за прошедшие сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги