Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 сентября: 4 722,4800 руб/1 г золота и 65,8200/1 г серебра ЦБ РФ с 11 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 722,4800 руб.

1 грамм серебра - 65,8200 руб.

1 грамм платины - 2 241,2800 руб.

1 грамм палладия - 5 563,1401 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1001 р. (0,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9200 р. (1,42%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,1999 р. (0,59%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,5301 р. (0,83%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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