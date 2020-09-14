ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит укрепляться к иностранным валютам

В пятницу, 11 сентября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 75,05 руб., евро/рубль — на 0,04%, до 88,84 руб., фунт/рубль — на 0,48%, до 95,96 рубль. Рубль за неделю подорожал к доллару на 0,51%, к евро — на 0,43%, к фунту — на 4,14%.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. Активность на внутреннем валютном рынке наблюдалась лишь в первый час торгов. Потом рублевые пары торговались в боковом тренде.

Волатильность была низкой. Доллар США находился под давлением из-за неспособности американских политиков договориться по поводу новой программы стимулирования, в то время как рубль поддерживали отсутствие новостей из Германии по Алексею Навальному и налоговый период. Цена на нефть находилась на уровне $39,70.

Для евро и фунта геополитика на минувшей неделе была доминирующим фактором. Фунт продавали по всему рынку на фоне напряженных переговоров по Брекзиту. Для заключения соглашения Германия попросила Британию об уступках, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивал на том, чтобы страны Евросоюза согласились на его условия сделки. Если не удастся преодолеть разногласия к 15 октября, тогда Британия выйдет из ЕС без сделки.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции в четверг заявила о том, что банк полагает, что не стоит чрезмерно реагировать на укрепление евро.

В понедельник, 14 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent находится на уровне $40 за баррель. Утром положительное влияние на нефтяной рынок оказывает своим ростом индекс Nasdaq 100.

В выходные стало известно, что компания AstraZeneca вновь начала испытания вакцины от COVID-19, которые прерывались из-за болезни одного из добровольцев. В Британии клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 возобновились после получения подтверждения от регулятора — Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) — о том, что продолжение испытаний безопасно.

В целом настрой по рублю нейтральный на данный момент, поэтому на фоне налогового периода и отсутствия негативных новостей российская валюта может продолжить укрепляться к доллару. До уровня 74,30 все свободно.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»