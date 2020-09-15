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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 сентября: 4 665,6699 руб/1 г золота и 64,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 665,6699 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,5800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 258,0100 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 582,5601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2099 р. (0,35%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,20%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,8000 р. (0,84%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0898 р. (0,63%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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