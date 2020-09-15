Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 сентября: 4 665,6699 руб/1 г золота и 64,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 15 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 665,6699 руб.

1 грамм серебра - 64,5800 руб.

1 грамм платины - 2 258,0100 руб.

1 грамм палладия - 5 582,5601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2099 р. (0,35%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,20%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,8000 р. (0,84%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0898 р. (0,63%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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