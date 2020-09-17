ИАЦ «Альпари»: Ставка ЦБ, бюджет, доллар и рубль до конца года

Для решения многих проблем стоит вернуть ключевую ставку на уровень 5-6%

В ближайшую пятницу состоится очередное заседание Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. По прогнозам ИАЦ «Альпари», Банк России оставит ключевую ставку без изменений – 4,25%. В пользу этого говорят ослабление рубля, восстановление деловой активности и усиления санкционных рисков.

Кейс Алексея Навального и белорусская история – серьезные риски для российского рубля. До конца года Минфину нужно занять почти 3 трлн руб. И успех размещений будет в значительной степени зависеть от нерезидентов. В прошлом году Минфин полагался на иностранных инвесторов. Они купили ОФЗ на 1,04 трлн руб. и обеспечили три четверти суммы, которую бюджет привлек на рынке (1,377 трлн руб.). Однако в 2020 году их интерес упал почти до нуля. Если план по размещению облигаций выполнить не получится, придется расходовать резервы или урезать расходы.

Масштабный секвестр расходных статей вряд ли возможен. В России объявлено социальное государство, плюс секвестр расходов может усилить рецессию. На 1 сентября размер ФНБ оценивался в 11,7% ВВП, или 13,256 трлн руб. С 2017 года Минфин копил в ФНБ нефтегазовые доходы от цен выше $40 за баррель, инвестируя их в корзину иностранных валют: 45% — долларов, 45% — евро и 10% — фунтов стерлингов. Вероятно, без использования финансовых резервов не обойтись, но это, конечно, политическое решение. Плюс к этому возможны дополнительные выпуски суверенных долговых обязательств, ориентированных на физических лиц.

Есть и еще один важный момент, связанный с реальным сектором экономики. Министерство финансов и частные компании конкурируют за деньги инвесторов. Увеличение расходов за счет заимствований приведет к перераспределению средств от частного сектора, что отрицательно скажется на эффективности экономики. Важно, что Россия будет осуществлять заимствования в рублях, рисков меньше, чем при займах в иностранной валюте. В крайнем случае можно просто обесценить рубль или через хитрую схему Минфин сможет взять кредит у ЦБ. Напрямую кредитоваться правительству в Банке России запрещено по закону.

С монетарной политикой в России сейчас примерно все ясно. Что не скажешь о ФРС США, которая отвязала свою денежно-кредитную политику от инфляции и безработицы. Нефть также может преподнести неприятные сюрпризы. Ближневосточные страны ОПЕК возвращаются к политике скидок на свою нефть после слабого летнего сезона, который оставил производителей и трейдеров с миллионами не востребованных баррелей. При отсутствии внешних шоков, то есть жестких санкций и потрясений на сырьевых рынках, на конец года мы ожидаем пару доллар/рубль около 70 руб., евро/рубль — в коридоре 83-85 руб.

При этом инфляция остается ниже таргета Банка России в 4%, а это означает, что ЦБ, в принципе, может допустить дальнейшее ослабление российского рубля. Бюджету выгоден слабый рубль, да и лобби экспортеров в России по-прежнему очень сильно. Из-за пандемии и теплой зимы цены на нефть и газ рухнули в текущем году. За восемь месяцев Минфин собрал в бюджет 11,7 трлн руб., что на 1,5 трлн руб. меньше, чем год назад. Нефтегазовые доходы рухнули на 38%. На конец сентября мы ориентируемся примерно на доллар по 75 руб., и евро по 89 руб.

Основным событием текущего года стало снижение ключевой ставки Банка России. Однако, насколько оно было оправдано? С нашей точки зрения, решение было поспешным. Заемщикам, конечно, грех жаловаться. Плохо, что депозитные ставки сейчас даже иногда не покрывают инфляцию. Как в советское время – 2-3%. Фактически вкладчики дотируют заемщиков. Видимо, это принципиальное решение властей на фоне рецессии, вызванной карантином, санкциями и падением цен на нефть. Однако решать проблемы одних россиян за счет других – однозначно плохая идея. Люди закрывают депозиты, уходят в кэш, золото, инвестиционные монеты и на рынок акций. Дивидендная доходность по акциям «голубых фишек» составляет 6-10%, что намного выше инфляции и ставок по депозитам. Однако, на фондовом рынке свои риски и в текущей ситуации неопределенности из-за COVD-19 и неясности с будущими действиями ФРС вероятна очень высокая волатильность.

С нашей точки зрения, стоит вернуть ключевую ставку на уровень 5-6%. Это соответствует уровню рентабельности российского реального сектора и выведет депозитные ставки на адекватный таргету по инфляции уровень. То есть можно будет говорить о ставках по вкладам 4-5% при инфляции на конец года в 4%. Это позволит избежать массового оттока денег с частных депозитных счетов. Кроме того, повышение ключевой ставки будет способствовать укреплению рубля. Это в свою очередь позитивно скажется на притоке средств нерезидентов в ОФЗ и с высокой вероятностью решит проблемы Минфина в поиске 3 трлн руб.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»