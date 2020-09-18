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ПСБ: В начале дня доллар отступит к 75 рублям

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором поддержки для нее станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает восходящую динамику, прибавляя порядка 0,7% и поднявшись в район 43,6 доллара за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю. На таком фоне в начале торгов ожидаем преобладания покупок в рубле, в результате чего пара доллар/рубль протестирует отметку 75 рублей сверху. В дальнейшем, при сохранении стабильной ситуации в ценах на нефть, давление на рубль может оказать снижение валют развивающихся стран, что позволит доллару удержать позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей. В этом случае у американской валюты сохраняются шансы на обновление максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 рубля. Отметим, что сегодня пройдет заседание Банка России, на котором мы ожидаем сохранения ставки на текущем уровне. Данное решение уже заложено в котировки национальной валюты и не окажет существенного влияния на ее динамику.

Напомним, что в четверг рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,3%, закончив сессию в районе 75,2 рубля, евро прибавил 0,6%, поднявшись выше 89 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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