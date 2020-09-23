ПСБ: В начале торгов доллар продолжит движение выше 76 рублей

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля вновь сложился умеренно негативный внешний фон. Так, продажам в национальной валюте будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет пооялка 0,6%, отступив в район 41,5 доллара за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия не даст дополнительных ориентиров для рубля. На таком фоне ожидаем некоторого снижения рубля на открытии торгов, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 76,2 рубля. В дальнейшем определяющим фактором для динамики национально валюты выступит статистика по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в Европе и США, которая может оказать существенное влияние на отношение инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран. В случае выхода слабых данных, продажи в рубле усилятся, что позволит доллару предпринять очередную попытку обновления сентябрьских максимумов, установленных чуть выше 76,5 рубля. Отметим, что в рамках ближайших сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 75-80 рублей.

Напомним, что по итогам вторника рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял символические 0,03%, удержав позиции в районе 76,1 рубля, евро упал на 0,5%, отступив до 89,1 рубля.