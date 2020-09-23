ИАЦ «Альпари»: Давление на рубль усилилось из-за общего укрепления доллара

Во вторник, 22 сентября, по итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 76,10 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 89,13 руб., фунт/рубль — на 0,67%, до 96,90 руб.

Рубль открылся ростом, удерживая позиции в плюсе до закрытия вечерней сессии. В начале торгов он получил поддержку от небольшого роста нефтяных котировок и налогового периода. На конец недели приходится пик налоговых платежей. 25 сентября в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы объемом порядка 1 трлн руб.

Рубль укрепился сильнее к евро и британскому фунту на фоне их падения на валютном рынке. Фунт оказался под ударом после того, как премьер-министр Великобритании Джонсон ограничил время работы баров и ресторанов. Ограничения вводятся на шесть месяцев пока не будет доступная вакцина. По словам Джонсона, в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, а школы и университеты продолжат работу. Он призвал к удалённой работе, где это возможно.

Евро тоже находится под давлением из-за стремительного роста числа случаев инфекционного заражения. Общее укрепление доллара усилило негативную динамику евро и «британца». Во вторник он подорожал после ястребиных комментариев президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Он упомянул приостановку количественного смягчения и повышение ставок до достижения целевого показателя инфляции. Эванс не является голосующим членом в Федеральном комитете по открытым рынкам в этом году, но он будет таковым в 2021 году.

В среду, 23 сентября, баррель Brent подешевел на 0,74%, до $41,35. Динамика рубля в ближайшее пять дней будет по-прежнему зависеть от нефтяных цен, ситуации с распространением коронавируса, а также санкционных рисков, связанных с отравлением Алексея Навального.

Учитывая, что в Азии нефть подешевела, а доллар наступает по всем фронтам, рубль на открытии, скорее всего, снизится до 76,40 руб. Если европейские фондовые индексы снижаются, то давление на валютный рынок возрастет и рублю придется отступать к 76,60-76,75 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»