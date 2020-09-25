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ПСБ: Доллар в начале торгов может отступить в район 77 рублей

 Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку ему окажут ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся в район 42 долларов, а также умеренное укрепление валют развивающихся стран. На таком фоне в начале сессии покупки в российской валюте будут преобладать, что уведет пару доллар/рубль в район 77 рублей. В дальнейшем рубль попытается продолжить укрепление на стабилизации ситуации на рынке энергоносителей и сохранении умеренного спроса на валюты развивающихся стран, что приведет к закреплению доллара ниже данной отметки. При этом в ходе сессии американская валюта сохранит позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей.

Напомним, что в четверг рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,1%, закончив сессию в районе 77,1 рубля, евро подтянулся на 0,2%, закрывшись выше 90 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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