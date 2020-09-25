Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 сентября: 4 592,3198 руб/1 г золота и 55,1400/1 г серебра ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 592,3198 руб.

1 грамм серебра - 55,1400 руб.

1 грамм платины - 2 081,8301 руб.

1 грамм палладия - 5 520,9600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,6898 р. (0,92%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7800 р. (4,80%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,6099 р. (0,70%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,7300 р. (0,76%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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