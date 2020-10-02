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ПСБ: Рынок снизился, но рубль устоял

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский рынок предпринял попытку возобновления роста, однако ухудшение внешнего фона способствовало активизации продаж. Основным фактором давления на наши акции выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent откатился в район 40 долларов за баррель, теряя более 5%. При этом динамика западных площадок сдержала продажи в наших акциях. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,6% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,6%, отступив в район 2890 пунктов.

Аутсайдерами торгов выступили акции Аэрофлота (-4,2%), на фоне завершения срока преимущественного права выкупа акций в рамках допэмиссии, и ИнтерРАО (-3,2%), снижающихся вторую сессию после Дня стратегии. Лучше рынка торговались Сургутнефтегаз, ОГК-2 и Детский Мир, прибавившие более 1,5%. Отметим, что в начале торгов российский рынок предпринял вялую попытку восстановления, в моменте поднимаясь в район 2920 пунктов. Однако, в дальнейшем продажи усилились, в частности, на ухудшении ситуации на рынке энергоносителей, что привело не только к компенсации индексом МосБиржи роста первых минут, но и к продолжению снижения предыдущих сессий. В результате в рамках сегодняшних торгов рынок сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2850 пунктов. Напомним, что, по нашему мнению, ее пробой будет сигнализировать о высокой вероятности углубления коррекции с целью в районе 2700-2750 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль минимально укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар потерял 0,1%, торгуясь чуть выше 77,5 рубля, евро снизился на символические 0,02%, удержав позиции в районе 91 рубля. Отметим, что существенное падение цен на нефть и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран, не позволили рублю продолжить уверенное укрепление по отношению к основным мировым валютам. При этом пара доллар/рубль сохранила позиции в верхней половине диапазона 75-80 рублей. На наш взгляд, учитывая внешние риски, американская валюта может продолжить движение в обозначенных границах. Однако, мы не видим поводов для полноценного закрепления доллара выше 80 рублей, а также ожидаем снижения волатильности на валютном рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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