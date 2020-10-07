«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется при поддержке нефти

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

На фондовых площадках второй день подряд складывается позитивный внешний фон. Рынки в Азии продолжают корректировались вверх после падения в пятницу, связанного с новостью о заражении президента США коронавирусом. Поддержкой выступило сообщение о ведении переговоров о новых стимулах для экономики США между спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучином. Европейские фондовые индексы позитивно реагируют на выступление главы ЕЦБ, пообещавшей новые стимулы в преддверии заседания регулятора в конце октября. Euro Stoxx 50, DAX, CAC40 прибавляют около 1%. Евро приостановил восходящую динамику в паре с долларом США после допущения Кристин Лагард снижения ключевой депозитной ставки в еврозоне. S&P500 вблизи нулевой отметки в начале торгов.

Российские индексы РТС и Мосбиржи также прибавляют в рамках 0,8% и 0,4% соответственно.

Цена нефти активно восстанавливается после пятничного падения (+3,5% в течение дня). Сейчас она вновь закрепилась в диапазоне $40-50/баррель Brent, прогнозируемом до конца года. Стимулом текущего восходящего движения котировок стала угроза очередного урагана в Мексиканском заливе и забастовка рабочих на шести месторождениях в Норвегии. Локальная консолидация возможна в районе $43/баррель.

Рубль, поддерживаемый нефтью, укреплялся к значениям вблизи 78 руб./$ и 92 руб./евро. Хотя на открытии торгов происходило ослабление отечественной валюты из-за общего для валют развивающихся стран коррекционного движения. Среднесрочным фактором укрепления рубля выступает информация об увеличении Минфином валютных интервенций в два раза. Несмотря на действие бюджетного правила и дополнительные объемы продажи ЦБ валюты, корреляция с ценами на нефть высокая. До конца недели ожидаем диапазон 77-79,3 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 91-93 руб./евро.

«Совкомфлот» назвал цену IPO на уровне 105 рублей на акцию. Завтра стартуют торги акциями компании на Московской бирже. ГОСА «М.Видео» (-1,2%) рекомендовало дивиденды в 30 рублей на акцию.

Среди лидеров роста бумаги нефтегазового сектора: «Новатэк» ао – рост свыше 4%. Компания, также, как и «Газпром» (+0,9%) ждет роста выручки на фоне восстановления цен на газ. Бумаги «Татнефти» ап прибавляют 2,5%, ЛУКОЙЛ – 1,65%.

Хуже рынка – акции «НорНикеля» (-2,7%), компания готовится к судебному разбирательству с Росприроднадзором, оценки ущерба от аварии отличаются в 7 раз. Снижаются котировки золотодобывающих компаний «Полюс» и «Polymetal» (-2,6%), «Petropavlovsk» (-1,7%).

Ориентир по индексу Мосбиржи до конца недели: 2800-2960 пунктов.