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ПСБ: Рубль начнет день с попыток роста

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, продажам в рубле будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 1,2%, отступив в район 42 долларов за баррель. С другой стороны, его поддержит динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра предпринимают попытки роста. На таком фоне в начале сессии ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль отступит ниже 78,3 рубля. Однако в дальнейшем, на ухудшении внешней конъюнктуры, продажи в национальной валюте могут усилиться, что приведет к росту доллара. При этом на горизонте ближайших сессий ожидаем сохранения американской валютой позиций в верхней половине диапазона 75-80 рублей.

Напомним, что во вторник рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар вырос на 0,5%, подтянувшись в район 78,5 рубля, евро прибавил символические 0,01%, удержав позиции чуть выше 92 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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