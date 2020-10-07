ИАЦ «Альпари»: Рублю не понравилось решение Дональда Трампа

Во вторник, 6 октября, по итогам дня рубль подешевел к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,46%, до 78,46 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 92,07 руб., фунт/рубль — на 0,55%, до 102,00 руб.

Рубль начал торги с ослабления к своим конкурентам. В моменте курс доллара повышался до отметки 79,25 руб. Покупатели доминировали на рынке менее одной минуты. Цена обновила максимум и сразу вернулась обратно на уровень 78,29 руб. После непродолжительной консолидации рубль укрепился к доллару до 77,62 руб. на фоне роста нефтяных котировок. Цена на Brent поднималась до $42,81 за баррель.

Помимо подорожания цен на нефть, другими причинами укрепления рубля стали рост аппетита инвесторов к риску на фоне возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом, а также ожидания принятия пакета мер по стимулированию экономики США.

К закрытию дня рубль растерял всю прибыль. Трамп дал команду прекратить переговоры с демократами по мерам стимулирования экономики до выборов. Он уточнил, что после его победы будет проведен большой пакет стимулирования экономики, касающийся работающих американцев и малого бизнеса. Трамп не хочет, чтобы деньги пошли на помощь плохо управляемым штатам под управлением демократов. Республиканцы делали предложение демократам в $1,6 трлн. Они просили выделения $2,2-2,6 трлн.

Его решение негативно отразилось на всех рынках. Доллар укрепился по всему валютному рынку как защитный актив, тогда как фондовый, валютный и криптовалютный рынок просели.

ОЗХО сообщила, что в организме Алексея Навального обнаружены отравляющие вещества. На данный момент они не включены в список запрещенных препаратов, но по характеристикам аналогичны «Новичку». Отравление Навального в ближайшие дни будет обсуждаться в ЕС и исполнительном совете ОЗХО. Инвесторы будут ожидать новых санкций и избегать российских активов.

В среду, 7 октября, в Азии баррель Brent стоит $41,92 за баррель. Цена на нефть незначительно упала после решения Трампа прекратить обсуждение пакета стимулирующих мер. Рост котировок поддерживается забастовками рабочих в Норвегии и ураганом Дельта, который усилился до четвертой категории. Сейчас он приближается к Мексиканскому заливу со скоростью 233 км в час. Сегодня пара доллар/рубль продолжит торговаться в ценовом диапазоне 77,55 - 79,00 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»