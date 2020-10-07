Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 7 октября: 78,5119 руб/доллар США и 92,5184 руб/евро

ЦБ РФ с 7 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 78,5119 руб.
  • 1 евро - 92,5184 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,6150 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3838 р. (0,49%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8585 р. (0,94%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5650 р. (0,49%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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