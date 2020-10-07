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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 октября: 4 827,5601 руб/1 г золота и 61,3400/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 827,5601 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 244,0300 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 926,8599 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,8798 р. (1,17%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2700 р. (2,11%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,0700 р. (1,40%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 111,8698 р. (1,92%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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