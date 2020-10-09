«Фридом Финанс»: Рубль укрепляет позиции

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые рынки сегодня поддержаны ожиданиями, что в США будет принят новый стимулирующий пакет мер для экономики. Выход слабых данных по рынку труда сегодня после обеда (840 тысяч новых заявок на пособие против ожидаемых 820 тысяч) усилили давление на политиков, которые теперь более мягко высказываются о перспективах соглашения. Поэтому, несмотря на рост безработицы в США, индексы с открытием торгов также пошли в рост, прибавляя около 0,5%.

Нефть сегодня благодаря тем же факторам вышла на локальные максимумы с 21 сентября. Баррель марки Brent сейчас торгуется выше отметки $43, показав прирост внутри одного дня около 3%. Поддержку котировкам, помимо перемены климата в Вашингтоне, оказывает затянувшаяся забастовка на месторождениях в Норвегии, а также непогода в зоне Мексиканского залива. Мы не считаем данные факторы устойчивыми и закладываем откат нефти к концу недели в более умеренный диапазон $41,5-42,5.

Российский рынок растет в валютном выражении, но немного дешевеет в рублях. Рост по индексу РТС составляет порядка 1%, снижение по индексу Мосбиржи около 0,1%. РТС сумел удержаться на отметках чуть выше 1150 пунктов, что может сигнализировать о скором развороте к росту. На нейтральном рынке от текущих отметок в пятницу возможен подъем не выше 1180 пунктов. Коррекция вниз в зону 1130-1150 пунктов все еще возможна, но менее вероятна.

По индексу Мосбиржи мы видим остановку около двухмесячных минимумов в нижней части диапазона 2840-2860 пунктов. Основным фактором сегодняшнего снижения является укрепление рубля, поэтому развитие нисходящей динамики под вопросом. Рынок видит локальное дно и не решается идти еще ниже. В пятницу мы можем увидеть восстановление до значений 2850-2860 пунктов.

Среди отдельных бумаг сегодня выделяется Аэрофлот (-4,3%). Акции крупнейшего авиаперевозчика отыгрывают серию новостей, связанных с допэписсией. Прием заявок завершился сегодня, и размещение начнется в пятницу. Цена размещения, согласно неофициальным оценкам, выше 60 рублей за акцию, и книга заявок оказалась переподписана. Исходя из этой информации, мы ожидаем среднесрочное движение акций Аэрофлота от текущих минимумов в диапазоне 62-65 вверх до 70 рублей за штуку. До конца года акции способны отыграть порядка 10-13%.

В наибольшем плюсе сегодня на бирже акции Детского мира (+2%). Бумаги корректируются вверх после трех слабых сессий подряд. Всего со своих осенних минимумов Детский мир подорожал более чем на 10%. Данный тренд выглядит вполне устойчиво и обещает сохраниться до конца осени. Режим частичной самоизоляции может ускорить рост продаж в сегменте: многие родители предпочтут закупать заранее товары, необходимые для нахождения детей дома, вне садов и школ. Отметка 125 рублей за акцию Детского мира достижима до конца октября.

Рубль укрепляет позиции на фоне локально дорогой нефти, а также роста спроса на российские госбумаги. Доллар сегодня в своем падении доходил до нижней части диапазона 77,3-77,5, евро в паре с рублем протестировал уровень 91 сверху вниз. Ожидаем в пятницу рост обеих валютных пар в пределах 60 и 70 копеек соответственно.