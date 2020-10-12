ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке

Стоимость валютной корзины растет шестую неделю подряд, на этот раз – за счет одновременного снижения всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 1,41%, до 2,5780 бел. руб. за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,90% и стоит 3,0404 бел. руб. за евро. Российский рубль подешевел на 0,04% и стоит 3,3465 бел. руб. за 100 российских, он дорожает к белорусскому тоже шестую неделю. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,63%.

Всего с начала года доллар подорожал на 22,55%, евро подорожал на 29,25%, а российский рубль подешевел на 1,70%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 10,93%.

На начавшейся неделе можно ожидать снижение доллара и евро. При этом российский рубль может незначительно укрепиться к белорусскому. К концу недели доллар может снизиться до 2,54 бел. руб. При этом евро может стоить 3,01 бел. руб. А российский рубль может подорожать до 3,35 бел. руб. за 100 российских.

В сентябре объем международных резервных активов РБ снизился на $136,4 млн (-1,8%), и на 1 октября составил $7,321 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня ЗВР по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму $299,7 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Решением Правления Нацбанка по итогам заседания 12 августа ставка рефинансирования была сохранена на уровне 7,75%. Следующий раз вопрос по ставке рефинансирования будет рассмотрен на дополнительном заседании по денежно-кредитной политике 14 октября.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с начала года вырос на 3,8%, рост за последние 12 месяцев составил 5,6%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-августе снизился на 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2020 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 2,8%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»