Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 октября: 4 754,1401 руб/1 г золота и 62,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 13 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 754,1401 руб.

1 грамм серебра - 62,0600 руб.

1 грамм платины - 2 199,0200 руб.

1 грамм палладия - 6 067,1201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,0502 р. (0,38%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8400 р. (3,06%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,1599 р. (1,02%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 98,7098 р. (1,65%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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