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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 октября: 4 754,1401 руб/1 г золота и 62,0600/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 754,1401 руб.
  • 1 грамм серебра - 62,0600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 199,0200 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 067,1201 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,0502 р. (0,38%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8400 р. (3,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,1599 р. (1,02%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 98,7098 р. (1,65%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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