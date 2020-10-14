ИАЦ «Альпари»: Рубль игнорирует внешний фон

Во вторник, 13 октября, по итогам торгов рубль укрепился против иностранных валют. Он незначительно подорожал к доллару США на фоне его укрепления на Форексе и значительно подрос против британского фунта. Пара доллар/рубль снизилась на 0,07%, до 77,05 руб., евро/рубль — на 0,74%, до 90,47 руб., фунт/рубль — на 1,16%, до 99,64 руб.

Пара фунт/доллар обвалилась почти на 150 пунктов, до отметки 1,2920. «Британец» оказался под давлением после информации о том, что два научных советника правительства Великобритании настаивают на введении двухнедельного общегосударственного карантина. Масла в огонь подлили новости о том, что переговоры по Брекзиту идут сложно, а времени практически не осталось. Мишель Барнье заявил, что Лондон и Брюссель близки к компромиссу и частичная предварительная сделка выглядит наиболее вероятным сценарием.

Дополнительную поддержку российская валюта получила от восстановления цен на нефть. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,68%, до $42,42, на фоне благоприятных данных из Китая. Импорт нефти в сентябре составил 18,5 млн баррелей, что на 5,5% больше, чем в августе, и на 17,5% больше, чем годом ранее.

В среду, 14 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $42,42. Пара доллар/рубль торгуется около поддержки 76,45 руб. за доллар. Для стремительного укрепления необходимо пройти уровень 76 руб. Ближайшая цель для рубля находится на уровне 75 руб. за доллар. Его укрепление сдерживается геополитикой и быстрым распространением коронавируса. Министры иностранных дел Евросоюза достигли «политического консенсуса» по антироссийским санкциям из-за ситуации с Алексеем Навальным. 15-16 октября мы узнаем, кто попал в санкционный список, и как на него отреагируют инвесторы.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»