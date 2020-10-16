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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 октября: 4 740,6401 руб/1 г золота и 59,9800/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 740,6401 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,9800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 142,6499 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 881,6401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,9598 р. (0,61%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,13%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,7499 р. (1,55%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,8500 р. (0,10%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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