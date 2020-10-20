ИАЦ «Альпари»: Рубль поддержит налоговый период

В понедельник, 19 октября, торги по рублевым парам завершились разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,35%, до 77,66 руб., фунт/рубль - на 0,08%, до 100,55 руб. Пара евро/рубль выросла на 0,18%, до 91,39 руб.

Рубль открылся ростом по отношению к доллару и британскому фунту на Мосбирже и торговался в плюсе до закрытия вечерней сессии. Участники рынка продавали американскую валюту на ожиданиях принятия пакета новых экономических стимулов в США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам.

Против единой валюты рубль подешевел на 0,18% на фоне укрепления евро. Евро дорожал вместе с азиатскими валютами, поскольку статданные показали, что восстановление экономического роста в Китае от пандемии ускорилось в третьем квартале. ВВП за третий квартал оказался хуже по сравнению с предыдущим годом, но лучше в сравнении со втором кварталом. Дополнительную поддержку евро получил от главы ЕЦБ Кристин Лагард. Она высказалась о необходимости сохранения фонда восстановления европейской экономики объемом 750 млрд евро.

Во вторник, 20 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $42,26 (-0,45%). Внимание участников будет приковано к принятию законопроекта о стимулирующих мерах в США, так как сегодня истекает 48 часов, которые установил спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Основные фондовые индексы в США закрылись снижением от 1,44% до 1,84%. Давление на рынок оказывалось ожиданиями, что до президентских выборов новый пакет стимулирующих мер не будет принят.

Инвесторов также продолжает беспокоить рост числа случаев коронавируса. Несмотря на негативный внешний фон, рубль сохранит положительную динамику в ближайшие два дня. Его укрепление будет стимулировать налоговый период. Поддержкой и целевым уровнем выступает уровень 77 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»