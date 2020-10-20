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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 октября: 4 785,1499 руб/1 г золота и 62,2300/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 785,1499 руб.
  • 1 грамм серебра - 62,2300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 184,6399 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 874,9702 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0299 р. (0,04%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1700 р. (1,92%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,4300 р. (0,99%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,0500 р. (0,14%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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