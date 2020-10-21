ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль приближается к поддержке 77 руб.

Во вторник, 20 октября, по итогам торгов рубль подорожал к доллару США, сдав позиции евро и британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 77,34 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,10%, до 91,49 руб., фунт/рубль — на 0,25%, до 100,80 руб.

В выходные спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам. Участники рынка начали продавать американскую валюту на ожиданиях принятия пакета новых экономических стимулов в США. В понедельник было мало информации по переговорам.

Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ускорили переговоры. По мнению Пелоси, соглашение по поводу нового пакета стимулирующих мер может быть достигнуто к концу недели. Также на рынке появилась информация о том, что республиканцы в Сенате готовят голосование по новому пакету стимулирующих мер. Участники рынка полагают, что новый пакет стимулирования появится, кто бы не выиграл президентские выборы.

Дополнительную поддержку российская валюта получала от налогового периода и умеренного роста нефтяных котировок.

Без негативных новостей, тоже никуда. Администрации США решила расширить санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2» с целью не дать завершить его строительство. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа. Негативные новости перекрыл спрос на рисковые активы.

В среду, 21 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $42,87. Основные валюты торгуются в плюсе против доллара. В лидерах роста находятся австралийский и новозеландский доллары, которые вчера были в аутсайдерах. Они сегодня показывают склонность участников рынка к риску. По паре доллар/рубль ожидается тест уровня 77 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»