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Курсы валют ЦБ РФ на 22 октября: 77,0809 руб/доллар США и 91,3563 руб/евро

ЦБ РФ с 23 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,0809 руб.
  • 1 евро - 91,3563 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,5770 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0487 р. (0,06%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0115 р. (0,01%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1230 р. (0,11%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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