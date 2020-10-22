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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 октября: 4 752,5498 руб/1 г золота и 61,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 752,5498 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 169,5400 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 943,9399 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,4998 р. (0,30%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3800 р. (0,62%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,5100 р. (1,47%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 67,4898 р. (1,15%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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