Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 23 октября: 76,4667 руб/доллар США и 90,4142 руб/евро

ЦБ РФ с 24 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,4667 руб.
  • 1 евро - 90,4142 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,6620 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6142 р. (0,80%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9421 р. (1,03%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9150 р. (0,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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