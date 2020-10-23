Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 октября: 4 750,3501 руб/1 г золота и 61,7400/1 г серебра ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 750,3501 руб.

1 грамм серебра - 61,7400 руб.

1 грамм платины - 2 210,5601 руб.

1 грамм палладия - 5 957,6099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1998 р. (0,05%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,37%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0200 р. (1,89%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6701 р. (0,23%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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