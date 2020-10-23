Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 октября: 4 750,3501 руб/1 г золота и 61,7400/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 750,3501 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,7400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 210,5601 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 957,6099 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1998 р. (0,05%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,37%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0200 р. (1,89%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6701 р. (0,23%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В России выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусом за сутки
Губернатор Приангарья поручил увеличить количество тестов на COVID-19 по области до 12 тысяч в сутки
В Бурятии за сутки впервые выявили 212 заболевших коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги