ИАЦ «Альпари»: Внешний фон давит на рубль

Во вторник, 27 октября, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль выросла на 1,22%, до 77,31 руб., евро/рубль — на 1,20%, до 91,32 руб., фунт/рубль — на 1,31%, до 100,89 руб. Рубль открылся снижением к иностранным валютам и ослаблялся до закрытия вечерней сессии.

В первой половине дня пары торговались относительно спокойно. Падение рубля ускорилось на вечерних торгах на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Заболеваемость COVID-19 во многих европейских странах бьет рекорды. Число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в мире перешагнуло отметку в 400 тыс. и продолжает удерживаться выше этого уровня. Правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для экономики.

Дополнительное давление на валюты развивающихся стран оказала турецкая лира, которая обновила исторический минимум. Лира подешевела к доллару США на 1,32%, до 8,1831 лир за доллар. С начала года она потеряла более 40%. На лиру оказывает давление напряженность в отношениях Турции с США и Францией, спор с Грецией в Восточном Средиземноморье, война в Нагорном Карабахе и слабая поддержка валюты со стороны турецкого Центробанка.

В среду, 28 октября, на торгах в Азии баррель нефти Brent стоит $40,42 (-0,52%). Утром основные валюты показывают смешанную динамику по отношению к доллару США. Принятие нового пакета мер поддержки экономики США переносится на ноябрь. На первом плане остается пандемия и предстоящее заседание ЕЦБ.

Пик налоговых платежей пройден. Рубль остался без поддержки. Из-за пандемии дешевеет нефть. Покупатели не смогли удержаться вчера на уровне $41,45. Цена вернулась к уровню $40,43. Возросли риски для нисходящего движения к $38,80 за баррель. Снижение цен на нефть приведет к очередному ослаблению рубля до 78,50 руб. за доллар. Чтобы рубль продолжил укрепляться, курсу нужно опуститься ниже 76,60 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»