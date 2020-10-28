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Курсы валют ЦБ РФ на 28 октября: 77,5520 руб/доллар США и 91,2632 руб/евро

ЦБ РФ с 29 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,5520 руб.
  • 1 евро - 91,2632 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,5150 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,0964 р. (1,43%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9080 р. (1,00%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,6740 р. (1,47%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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