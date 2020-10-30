ПСБ: Сегодня с утра внешний фон вновь выглядит негативно

Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ:

Рубль вчера в рамках технического отскока укрепился на 0,4% к доллару (78,88 руб./долл.). Сходу паре USDRUB не удалось закрепиться на сентябрьских максимумах (79,0-79,5 руб.), которые выступают сильным уровнем сопротивления.

Сегодня с утра внешний фон вновь выглядит негативно – фьючерсы на американский рынок теряют ~2,0%, цены на нефть продолжают снижение. Факторы негатива на рынках остаются прежние – рекордный рост заболеваемости в США и странах Европе, а также неопределенность вокруг итогов выборов в США, которые пройдут на следующей недели.

Для рубля на глобальном негативе ситуация складывается неблагоприятно - пробой уровня 79,0-79,5 руб. по паре USDRUB откроет дорогу к экстремумам весны – 80-82 руб.