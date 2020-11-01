Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 1 ноября: 79,3323 руб/доллар США и 92,6284 руб/евро

ЦБ РФ с 31 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 79,3323 руб.
  • 1 евро - 92,6284 руб.
  • 10 китайских юаней - 118,4030 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4624 р. (0,59%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0273 р. (0,03%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8800 р. (0,75%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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