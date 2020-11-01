Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 ноября: 4 784,3999 руб/1 г золота и 58,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 31 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 784,3999 руб.

1 грамм серебра - 58,7000 руб.

1 грамм платины - 2 183,3101 руб.

1 грамм палладия - 5 677,6201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,2301 р. (0,53%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9700 р. (3,25%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,6299 р. (0,58%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,3500 р. (0,27%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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