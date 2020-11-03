«Фридом Финанс»: В центре внимания – динамика курса рубля

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая сессия была достаточно волатильной. День начался с заметного падения, но к концу дня котировки вышли в зеленую зону на фоне роста на мировых рынках после публикации макростатистики в США. Лидерами роста стали акции НОВАТЭКа (+6,2%) и ТГК-1 (+7,03%). На отрицательной территории закрылись акции ЛСР (-1,46%). Пара USD/RUB подскочила выше отметки 80.

Рубль торгуется на минимуме к доллару с 30 марта. Основной причиной его ослабления стал уход нефти на минимум с конца мая. На наш взгляд, динамика не выходит за рамки ожиданий. На рынке не наблюдается панических покупок валюты, торговый оборот вырос умеренно. Котировки рубля определяют две составляющих – макроэкономическая и спекулятивная, или связанная с неопределенностью итогов выборов в США. С точки зрения макроэкономики курс соответствует ожиданиям при текущей цене на нефть, которая держится вблизи 3000 руб. за баррель. Таким образом, устойчивость экономики сохраняется. Падение торгового баланса в ноябре может составить $90-140 млн, что негативно, но не приведет к шоку на валютном рынке. Итоги выборов в США будут отыгрываться достаточно бурно, но, по всей видимости, не дольше, чем до конца недели. Ожидаем, что в пятницу пара останется в диапазоне 78-82. При этом не исключены кратковременные выходы за его границы в среду (на рынке FOREX) и в четверг, когда откроется валютная секция на бирже.

Ожидаем усиление волатильности. Динамику рынка будут определять не локальные события, а внешний фон. В фокусе наступление коронавируса и финал выборов в США. Возможно, многие игроки поспешат закрыть длинные позиции в преддверии выходного дня в среду. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2650-2750 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 79,50-80,50 пункта.