«Фридом Финанс»: Поддержку рынку будет оказывать возвращения нерезидентов в российские активы

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Российский рынок сегодня отскакивает вверх на фоне сильной внешней динамики, а также, вероятно, закрытия коротких позиций перед промежуточным выходным днем. Мировые площадки к вечеру торгуются в зеленом настроении. Европа прибавляет до 2% и более; в пределах 1,5% отрастают ключевые индикаторы в США, Азия также закрылась ростом от 1,5% до 2%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets демонстрирует устойчивость к риску (до +1,5%).

Нефть вышла из пике и показывает довольно внушительный отскок со $35,7 накануне до $40,4 сегодня днем. За сессию баррель марки Brent прибавил около 3%. До конца дня мы вряд ли увидим новые локальные максимумы, однако в среду возможен подъем до $41,5 или выше на фоне ухода политических рисков, связанных с выборами в США. При этом карантинные фактор могут увести нефть снова вниз до отметок $38-40.

Динамика РТС сегодня выглядит гораздо лучше, чем у большинства зарубежных площадок. Долларовый индикатор российского рынка отскочил вверх более чем на 3% и занял позицию около 1100 пунктов впервые с минувшей среды. Подъем выше 1130 пунктов означал бы, что краткосрочный даунтренд завершился, но, вероятнее всего, на эти значения рынок выйдет уже в четверг после перерыва. Если среда пройдет в США на позитивной волне, то в принципе в четверг может открыться сразу выше 1150 пунктов.

Индекс Мосбиржи набирает за сессию около 2% и под конец дня сохраняет растущий импульс, пытаясь пробиться выше отметки 2790 пунктов. Закрепление на этих уровнях открывает дорогу для подъема к 2850 и выше, что опять же, скорее всего, придется уже на вторую половину недели. Поддержку рынку будут оказывать отдельные тактические покупки игроками перепроданных компаний, а также начало возвращения нерезидентов в российские активы.

На подъеме сегодня акции компаний, которые стабильно входили в число недавних аутсайдеров. В частности Роснефть прибавляет 4,4%, Аэрофлот 3,2%, Газпромнефть +3%. Для Роснефти, которая начала резкий подъем еще накануне, столь крутая динамика не характерна. От своего минимума в понедельник компания поднялась вверх уже на 9,6%. На текущий момент потенциал подъема явно исчерпан.

Более интересно выглядит Аэрофлот, который накануне сохранил свой кредитный рейтинг по версии Fitch. В итоге акции продолжили рост от локальных минимумов в районе 55 в сторону отметки 60 рублей, по которой было допрамещение акций в октябре. На наш взгляд, уровень может быть взят в течение месяца. Следующей целью будет 62,5 рублей, что на 7% выше текущих значений.

Доллар демонстрирует жесткую посадку по отношению к рублю, теряя за день торгов 1,4 рубля. Евро держится крепче благодаря ослаблению сегодня доллара к корзине основных валют на мировых площадках. Со вчерашних 93,8, на которых пара EUR/RUB закрылась в понедельник, произошло снижение до 92,7. Позднее динамика в долларе и евро стала чуть более сглаженной. Ожидаем закрытия доллара перед выходным днем вблизи 79,5, евро – около 93. До конца недели в базовом сценарии закладываем рост рубля до 78,2 в паре с долларом и 91,5 в паре с евро.