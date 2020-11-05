ПСБ: К концу недели оптимизм начнет ослабляться

Мы ждем, что позитивный настрой в четверг на мировых рынках сохранится, однако к концу недели оптимизм начнет ослабляться ввиду сохраняющейся интриги относительно исхода президентских выборов в США и расклада сил в Конгрессе страны, а также сложной ситуации с коронавирусом

Рассчитываем, что сегодня индекс МосБиржи постарается отыграть хорошее повышательное движение на мировых рынках и рынке нефти в среду и попытается вернуться в зону 2800-2850 пунктов.

Сегодня мы ждем, что рубль продолжит укрепляться, откатываясь от сентябрьских пиков. Доллар в паре с рублем способен вернуться в зону 76-78 руб.

Сегодня ожидаем позитивной реакции ОФЗ на предварительные итоги выборов в США

Норникель (ПОКУПАТЬ) - может выплатить 623,35 руб. на одну акцию за 9 месяцев (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Предполагаемый размер промежуточных дивидендов Норникеля оказался выше консервативных ожиданий, учитывая непростую ситуацию с последствиями аварии на ТЭЦ-3 в середине этого года. При этом по-прежнему стоит рассчитывать на высокие дивиденды по итогам 2020г. В целом инвестиционный кейс Норникеля остается привлекательным на долгосрочном горизонте.

ПАО «Промсвязьбанк»